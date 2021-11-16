На двух оживлённых улицах Нижнего Тагила запретят парковать машины 

С 1 декабря в Нижнем Тагиле на двух участках дорог в центре города и на Тагилстрое появятся знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает официальный паблик Нижнего Тагила во «ВКонтакте».

Запрещающие знаки появятся возле дома № 62 на проспекте Ленина и на участке дублёра улицы Шевченко со стороны Металлургов. Как отмечают в мэрии, это будет сделано «для обеспечения безопасности дорожного движения и исключения дорожно-транспортных происшествий на этих участках дорог».

Скриншот с Яндекс.Карты Скриншот с Яндекс.Карты

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» указывает на отрезок дороги, где нельзя останавливать автомобиль. В зависимости от ситуации и дополнительной таблички со стрелкой водителям может быть запрещено останавливаться на участке, за или перед ним. В этих местах также запрещается парковка авто.