На дорогах в России появится синяя и жёлтая разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ разметки, в соответствии с которым зоны на дороге, где запрещён разгон, обозначат жёлтыми полосами, а линии движения на перекрестках — синими, пишет «Коммерсантъ». Документ вступает в силу 1 июня 2018 года.

Согласно новым правилам, все основные виды разметки, разделяющей полосы движения, могут быть обозначены как белым, так и жёлтым цветом. Речь идёт об одинарной и двойной сплошной, прерывистой, а также комбинации прерывистой и сплошной полосы. Синюю краску будут использовать для нанесения прерывистых линий, которые используют для направления движения на перекрёстках, а также парковочных зон.

В новом ГОСТе также есть несколько новых обозначений, наносимых на асфальт. Это знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка «вафельница», на которую запрещено въезжать во время пробки на перекрёстке, а также стрелка, обозначающая зону разворота.

Как рассказал разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) «Дорконтроль» Владимир Свежинский, разметка жёлтого цвета позволяет «улучшить её видимость». По его словам, особенно это поможет движению в регионах, где выпадает много снега.