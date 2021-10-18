​​​​​​​На дорогах Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД пешеходами, а также водителями в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД с 19 по 21 октября проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

С начала 2021 года в Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского городского округа зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых получили травмы различной степени тяжести 38 пешеходов, 4 человека погибли.

«Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым людям, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и отличаются замедленной реакцией», — говорят сотрудники ГИБДД.

Для водителей очень важно вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. При приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

В тёмное время суток тагильчанам советуют иметь на одежде световозвращающие элементы. При отсутствии тротуаров или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.