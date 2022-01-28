На должность председателя Счётной палаты Нижнего Тагила вновь выбрали Валерия Платунова

На должность председателя Счётной палаты Нижнего Тагила городская дума вновь переизбрала Валерия Платунова. С предложением назначить его на должность председателя выступил глава города Владислав Пинаев. Кандидатуру поддержали все депутаты.

Отметим, что Валерий Платунов занимает должность председателя Счётной палаты Нижнего Тагила с августа 2014 года. Счётная палата работает в Нижнем Тагиле с октября 2008 года. Под её контролем находится исполнение городского бюджета, управление и распоряжение муниципальным имуществом и проведение экспертиз среди бюджетных организаций города.

Валерий Платунов в 1985 году окончил УПИ по специальности «Экономика и организация энергетического производства». С 1997 по 2013 год работал заместителем генерального директора по экономике в Нижнетагильском институте испытания металлов.