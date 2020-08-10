На Дне рождения Невьянской башни не будет салюта и фудкортов

15 августа в Невьянске в 18-й раз состоится День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых. Из-за пандемии коронавируса День башни пройдёт в формате ограничений: будет сокращена продолжительность праздника, из программы исключат концерт, салют и работу фудкортов, сообщает портал «Культура Урала».

В этом году праздник посвящён юбилею Прокофия Акинфиевича Демидова. На территории Невьянского государственного историко-архитектурного музея пройдут интерактивные игры, викторины, старые забавы, придуманные когда-то Прокофием Демидовым. Участие в музейной программе возможно только при наличии у гостя индивидуальной защитной маски и соблюдении социальной дистанции.

Развлекательная часть программы пройдёт в онлайн-режиме: на большом экране возле башни будут транслировать концерты прошлых лет.

Записаться на экскурсии можно при помощи специального сервиса, размещённого на сайте учреждения невьянскиймузей.рф. Экскурсии будут проходить раз в 20 минут в течение всего дня — с 10:00 до 22:00.

Башня — официальный символ Невьянска. Она была построена в 1721–1725 годах из подпятного кирпича по приказу Акинфия Демидова. Имя архитектора-строителя неизвестно. В отличие от падающей Пизанской башни, Невьянская никогда не упадёт — верхний этаж и шпиль полностью вертикальны, отмечают в Невьянском музее.