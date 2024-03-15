На директора Нижнетагильского филиала УрГУПС завели административное дело

Нижнетагильской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об образовании в части полноты и своевременности выплаты стипендий обучающимся в филиале Уральского государственного университета путей сообщения (ФГБОУ «УрГУПС»).

Установлено, что студентам 1-го курса из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная социальная стипендия не была своевременно назначена и не выплачивалась более 4 месяцев, а принятые филиалом образовательной организации локальные нормативные акты уменьшали размер социальных стипендий. Прокурором внесено представление ректору университета, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

На незаконные приказы директора филиала образовательной организации прокурором вынесены два протеста, по результатам рассмотрения которых локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями закона. Кроме того, по постановлению транспортного прокурора в отношении директора филиала возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка реализации прав и свобод обучающихся).