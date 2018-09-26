На директора фирмы сына начальника управления горхозяйства Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

Следственный отдел по Ленинскому району города Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы и иных установленных выплат» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора компании «Тагилдор» Алексея Вавакина. Учредителями фирмы являются Игорь Шарипов и ООО «Фрэш», подконтрольное сыну начальника управления горхозяйства администрации Нижнего Тагила Владимира Юрченко Ростиславу.

«По данным следствия, в 2017 году на протяжении нескольких месяцев обвиняемый не выплачивал заработную плату главному инженеру своего предприятия. Кроме того, в 2018 году обвиняемый не выплатил тому же потерпевшему компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. В общей сложности сумма задолженности составила более 116 тысяч рублей. При этом, как установлено следствием, обвиняемый имел реальную возможность произвести указанные выплаты, однако не делал этого, расходуя денежные средства на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В настоящее время задолженность перед потерпевшим погашена в полном объёме», — рассказали АН «Между строк» в Следственном комитете по Свердловской области.

По словам Алексея Вавакина, речь идёт о меньшей сумме, которая на данный момент экс-сотруднику полностью выплачена. Кроме того, потерпевший не имеет претензий к бывшему руководителю, поэтому в суде уголовное дело может быть прекращено в связи с примирением сторон.

ООО «Тагилдор» находится на данный момент в стадии банкротства, деятельность не осуществляет. С момента назначения начальником управления горхозяйства мэрии Владимира Юрченко компания его сына не получала муниципальные подряды на территории Нижнего Тагила, работая преимущественно на территории соседних муниципалитетов.