«На детской площадке собирается стая из 15 собак». Жители Новой Кушвы в Нижнем Тагиле жалуются на нашествие бродячих животных (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле бродячие собаки оккупировали детскую площадку около домов № 3, 4 и 5 на улице Всеобуча. Как рассказала АН «Между строк» местная жительница, животные поселились на территории около двух недель назад. Тагильчанка уверяет, что на их жалобы служба отлова никак не реагирует.

«На этой и прошлой неделе мы звонили в службу по отлову бездомных животных по номеру, указанному на сайте администрации. На наши жалобы никто не реагирует, только говорят, что заявку приняли и передадут её специалисту. На площадке дети, мы боимся, что собаки могут на них напасть. Животные совокупляются прямо на их глазах. Одна из собак вообще лишайная, а он передаётся контактным путём. Мы и раньше видели бродячих собак на наших улицах, но в этом году их очень много. Детей мы одних гулять не отпускаем, боимся. По вечерам на детской площадке собирается стая из 15 собак», — рассказала АН «Между строк» местная жительница.