На Дальнем Востоке пьяные кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли здание администрации

В Амурской области двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации посёлка Прогресс, пишут «Амурская правда» и ИА «Амур.инфо».

Инцидент произошёл в ночь на 18 февраля, злоумышленники разбили окно на первом этаже здания, закинули в помещение администрации горящую автомобильную шину и скрылись на машине.

«Сыщики изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — рассказывают в региональном управлении МВД.

Вскоре силовики задержали поджигателей — двух мужчин 36 лет и 41 года, которые оказались зарегистрированными кандидатами в депутаты местного Совета народных депутатов от ЛДПР. Эту информацию подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов.

«Задержаны именно эти лица. Виновные или невиновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», — сказал Провоторов.

В полиции заявляют, что задержанные дали признательные показания, но чётко пояснить свои мотивы не смогли, указав лишь, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.