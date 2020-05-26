На Чукотке при падении военного вертолёта погибли четыре человека

На Чукотке в аэропорту федерального значения им. Рытхэу (Угольные Копи) разбился вертолёт, принадлежащий Минобороны, погибли четыре военнослужащих, со ссылкой на правительство округа пишет ТАСС .

«Предварительно, причиной падения вертолёта стали технические неполадки», — сказал источник.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, авиакатастрофа произошла «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолёт загорелся, уточнил он.

Ранее, 19 мая, вертолёт Воздушно-космических сил России рухнул в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полёта без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности, на борту было три человека, все они погибли.