На Черноисточинском пруду мужчина свалился за борт во время испытания новой лодки. Спасённому выписали штраф (ВИДЕО)

6 августа на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом произошёл необычный случай, который мог закончиться трагедией. Как сообщает телеканал «Реальный Тагил», во время инспектирования водохранилища сотрудники ГИМС, Рыбинспекции и госзаказников заметили крутящуюся на одном месте лодку, а на некотором расстоянии от неё — тонущего человека.

Спасённый оказался 55-летним местным жителем, который решил обкатать новую лодку, но не удержался в ней и свалился за борт. На мужчину составлены административные протоколы за использование моторных плавсредств и нарушение правил техники безопасности.

Напомним, постановлением правительства Свердловской области от 27 сентября 2018 года передвижение моторных плавательных средств, механических транспортных средств, за исключением средств, используемых для охраны заказников, в ландшафтном заказнике «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой» запрещено.