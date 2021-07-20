На ближайшие три дня в Нижний Тагил вернутся дожди и грозы

С 21 по 23 июля, по данным уральских синоптиков, в Свердловской области ожидаются сильные грозы и ветер до 17 м/с. По прогнозам, все три дня будет стоять жаркая, но дождливая погода.

В среду, 21 июля, столбики термометров покажут днём от +25 до +30 градусов, ночью — до +20 градусов. В этот день тагильчан ждут сильные дожди, грозы и ветер до 15–17 м/с.

В четверг, 22 июля, воздух прогреется до +29 градусов днём и до +20 ночью. В течение дня ожидаются умеренные дожди и грозы. В пятницу температура воздуха останется по-прежнему высокой. Также ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15–17 м/с.