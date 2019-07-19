На благоустройство двух общественных пространств в Нижнем Тагиле направлено 100 млн рублей

В 2019 году в рамках программы формирования комфортной городской среды в Нижнем Тагиле было направлено порядка 100 млн рублей на комплексное благоустройство Пионерского сквера на Вагонке и «Центра семейного отдыха» в ТОС «Пограничный» на Руднике.

На сегодняшний день работы по обустройству общественной территории в ТОС «Пограничный» выполнены на 70%. Торжественное открытие запланировано на День города. По словам председателя ТОСа Михаила Карпова, работа ведётся со значительным опережением графика.

Уже практически вымощены тротуары, установлены бортовые камни, засеяны газоны, запущена в тестовом режиме система наружного освещения. На днях строители приступили к монтажу сцены и установке тренажёров. На следующей неделе планируется приступить к устройству ограждения спортивной площадки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города Владислав Пинаев отметил, что в следующем году на Руднике также запланирован капитальный ремонт школы № 24 и ряд других мероприятий.

В Пионерском сквере рабочие приступили к мощению гранитной плиткой центральных прогулочных дорожек и монтажу опор наружного освещения. Уже установлено порядка 30 светильников из 110 предусмотренных проектом. Заключены договоры на поставку игрового спортивного оборудования и малых архитектурных форм — скамеек, урн, беседок для отдыха и вазонов.