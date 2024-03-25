На базе «Спартак» в Нижнем Тагиле скончался 53-летний мужчина

Вечером 22 марта в Нижнем Тагиле на базе «Спартак» скончался 53-летний мужчина. Как сообщило АН «Между строк» руководство комплекса, компания арендовала домик на выходные. В какой-то момент люди вышли на спортивную площадку, где мужчине стало плохо. Приехавшей на вызов скорой помощи тагильчанина реанимировать не удалось.

«Не могу точно сказать, кто первым вызвал скорую помощь. Мы работали по протоколу, и, как только нам поступила информация, мы вызвали бригаду скорой помощи. Это произошло вечером в пятницу, к этому времени из основных сотрудников был администратор», — рассказал АН «Между строк» директор МАСОУ «Спартак» Алексей Тюрин.

По факту смерти следственным управлением СК по Ленинскому району Нижнего Тагила организована процессуальная проверка, по итогу которой будет принято решение. На данный момент криминальных признаков смерти не обнаружено.