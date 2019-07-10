На базе Чернобыля создадут туристический кластер

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в чернобыльской зоне отчуждения создадут «зелёный коридор» для туристов.

Планируется, что эта территория станет одной из точек роста новой Украины.

«Мы должны показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам. <...> Прежде всего мы создадим "зелёный коридор" для туристов и уберём предпосылки для коррупции», — цитирует ТАСС Зеленского.

Президент Украины отметил, что сейчас Чернобыль является источником коррупции — силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы.

Зеленский также пообещал, что зона отчуждения станет доступна для инвестиций.