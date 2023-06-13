На автотрассе в Перми задержали сотрудника ИК-12 Нижнего Тагила с крупной партией наркотиков

В Перми задержали младшего инспектора Нижнетагильской исправительной колонии № 12 с крупной партией наркотиков. Инцидент произошёл на 484-м км автотрассы М7 «Волга». Сотрудники ГИБДД остановили внедорожник Haval с целью проверки документов. Однако в это время пассажир, сотрудник ИК-12, начал подозрительно себя вести, нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину, сообщает Telegram-канал SHOT.

В багажнике были обнаружены 24 полимерных пакета общей массой 7 кг. Экспертиза установила, что внутри них были наркотики, 3 кг из которых — мефедрон. По предварительной информации, запрещённое вещество готовили к перепродаже. Сейчас полицейские организовали поиск соучастников преступления. 38-летний инспектор и водитель иномарки задержаны.

В ГУФСИН РФ по Свердловской области редакции «Вечерние ведомости» подтвердили информацию об инциденте. Как сообщил руководитель пресс-службы Александр Левченко, подозреваемый работал в ИК-12 Нижнего Тагила, срок его службы составлял менее двух лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).