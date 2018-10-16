На Avito продают письмо Максима Горького школьнику из Невьянска

На Avito за 100 тысяч рублей продают письмо писателя Максима Горького, написанное школьнику из Невьянска в 1930 году, пишет Znak.com.

Письмо было отправлено из Италии ученику средней школы № 1 Невьянска Вячеславу Гибовских, в нём Горький рассказывает адресату о тёплом климате Сорренто, который идёт на пользу писателю, а также о местных цветах и растениях.

По данным пресс-службы Avito, автор объявления Александр рассказал, что письмо досталось ему от деда, Николая Гавриловича Черноусова, который в советское время работал учителем литературы, а позже — директором Невьянской школы № 1. Узнав, что один из его учеников знаком с Максимом Горьким, Черноусов решил приобрести и сохранить одно из писем писателя.

Нынешний владелец совсем не против бесплатно передать семейную реликвию на сохранение в местный музей, но с условием, что история получения письма с именем деда Александра также должна быть рассказана посетителям экспозиции. При этом обстоятельства знакомства ученика средних классов и русского драматурга автору лота неизвестны.