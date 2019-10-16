На Алтае СКР проверит семью, в которой приёмных детей били и накачивали психотропными препаратами

В Алтайском крае СКР проведёт проверку в отношении приёмной семьи, где на протяжении нескольких лет истязали своих подопечных. По словам детей, их накачивали психотропными препаратами, били и заставляли заниматься тяжёлым физическим трудом.

Как пишет ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и статьи 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По данным следствия, с 2015 по 2019 год жительница села Старокопылово, под опекой которой находилось шестеро детей, истязала ввереных ей несовершеннолетних и применяла к ним физическое и психическое насилие: постоянно заставляла работать, била шлангом, заставляла принимать психотропные препараты, настраивала детей друг против друга.

«На неоднократные обращения приёмных детей в органы опеки с жалобами на противоправные действия опекуна никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было», — уточнили в ведомстве.

Как пишет Znak.com, следователи также проведут проверку сотрудников надзорных органов на предмет родства с подозреваемой.