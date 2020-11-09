На аэродроме в Воронеже солдат с топором напал на сослуживцев, есть погибшие

Утром 9 ноября солдат-срочник напал на людей на военном аэродроме «Балтимор» в Советском районе Воронежа, сообщает местное издание «Моё! Online».

По словам источника ТАСС, инцидент произошёл на территории воинской части. Телеграм-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в воинской части № 23326 под Воронежем. Злоумышленник был вооружён топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.

По предварительным данным, погибли три человека, ещё один получил ранение. Нападавший скрылся с места преступления, сейчас ведутся его поиски. Baza уточняет, что у солдата есть пистолет и два магазина с патронами.