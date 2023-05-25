На 84-м году жизни скончалась певица Тина Тёрнер

24 мая от онкологического заболевания скончалась 83-летняя всемирно известная американская певица и актриса Тина Тёрнер. Онкологию ей диагностировали в 2016 году, а тремя годами ранее она перенесла серьёзный инсульт.

Тина Тёрнер начала карьеру в 18 лет. В 1960 году она исполнила свой первый хит под названием «A Fool in Love». К концу десятилетия список хитов исполнительницы пополнили «It’s Gonna Work Out Fine», «I Idolize You» и «River Deep, Mountain High». Эпатажную, энергичную и уникальную певицу любили не только в США, но и во всём мире. Творчество Тины Тёрнер и её группы повлияло на многих начинающих музыкантов, ставших впоследствии звёздами, в их числе Мик Джаггер и другие знаменитые артисты.

В 1978 году после тяжёлого бракоразводного процесса Тина начала новый этап карьеры в качестве сольной исполнительницы. Её называли королевой рока, отмечая незаурядные вокальные данные и оригинальный стиль исполнения.