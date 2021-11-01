Общество

На 74-м году жизни скончалась экс-руководитель страховой компании «Тагил-Медсервис» 

01.11.2021 15:55
На 74-м году жизни скончалась экс-руководитель страховой компании «Тагил-Медсервис» 

26 октября в станице Павловской Краснодарского края скончалась экс-гендиректор страховой медицинской компании «Тагил-Медсервис» Ольга Пронкина. Ей было 73 года. 

Ольга Сергеевна родилась 21 июля 1948 года в посёлке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. В 1977 году после окончания Кубанского государственного медицинского института Ольга была направлена на работу в Нижний Тагил, где всю свою жизнь отдала медицине и здравоохранению. 

Некоторое время женщина работала хирургом в городской больнице, а после руководителем страховой медицинской компании «Тагил-Медсервис», которая сейчас ликвидирована. 

Последние годы Ольга Сергеевна прожила в Краснодарском крае.

Фото: «Газета некрологов»  
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