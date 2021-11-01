На 74-м году жизни скончалась экс-руководитель страховой компании «Тагил-Медсервис» 

26 октября в станице Павловской Краснодарского края скончалась экс-гендиректор страховой медицинской компании «Тагил-Медсервис» Ольга Пронкина. Ей было 73 года.

Ольга Сергеевна родилась 21 июля 1948 года в посёлке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. В 1977 году после окончания Кубанского государственного медицинского института Ольга была направлена на работу в Нижний Тагил, где всю свою жизнь отдала медицине и здравоохранению.

Некоторое время женщина работала хирургом в городской больнице, а после руководителем страховой медицинской компании «Тагил-Медсервис», которая сейчас ликвидирована.

Последние годы Ольга Сергеевна прожила в Краснодарском крае.