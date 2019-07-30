«Мысли о цензуре»: правительство Москвы утвердило правила рисования граффити

Правительство Москвы впервые утвердило постановление, в котором закрепило правила нанесения граффити на московских домах, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, рисовать граффити можно только на темы исторических событий, науки, спорта, искусства. Допускаются изображения, популяризирующие выдающихся личностей. В произведениях не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков. Художникам также воспрещаются сюжеты, «подрывающие доверие несовершеннолетних к родителям и воспитателям» и показывающие детей в «опасных ситуациях».

Перед тем как начать работу, художник должен согласовать дизайн-проект граффити с шестью ведомствами, включая департамент имущества, Москомархитектуру и префектуру, а затем представить его столичному департаменту ЖКХ. В случае утверждения граффити наносить его на здание можно с 1 апреля до 1 ноября, причём в оговорённый срок в зависимости от площади изображения: к примеру, на 500-метровую уличную картину даётся неделя. Готовую работу должна одобрить приёмочная комиссия из тех же шести ведомств.

«Чиновники хотели отрегулировать отрасль, но выплеснули ребёнка с водой. Работа уличных художников будет невозможна из-за такого количества согласований», — сказал гендиректор компании «Новатек Арт» и организатор граффити-фестивалей Иван Пантелеев.

Эксперт не понимает, как с разрешёнными тематиками «рисовать граффити о туризме, космосе или деторождении», и сомневается, что у сотрудников департамента ЖКХ из комиссий «найдёт понимание работа художников-иностранцев». Художник Покрас Лампас (работает в стиле каллиграффити) не понимает, что будет происходить «с арт-кластерами», например с галереями «Винзавод» и Artplay.

«Попадут ли они под постановление или останутся оазисом, неясно», — рассуждает он.

Впрочем, художник надеется, что основной целью постановления станет реклама, «дискредитировавшая этот формат».

«Под видом граффити создавались абсолютно безвкусные работы», — говорит он.

Но количество согласований наводит Покраса Лампаса на «мысли о цензуре»: «А я цензуру не люблю и не разделяю».