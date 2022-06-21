Мышиный дом, самый брутальный памятник и местный эксплораториум. В Нижнем Тагиле прошёл автоквест ЕВРАЗа, посвящённый 300-летию города 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле компания ЕВРАЗ провела летний автоквест «ЕВРАЗ: юбилейная гонка» (18+). В этом году любители необычного и интеллектуального отдыха отвечали на вопросы, связанные с 30-летием металлургического холдинга и 300-летним юбилеем города. В квесте приняли участие 24 команды сотрудников предприятий ЕВРАЗа из Нижнего Тагила и Качканара.

Автоквест включал в себя 10 вопросов-загадок. Каждая приводила участников к какой-то точке на карте города, где они должны были найти код. Вопросы были непростыми и порой пускали участников по ложному пути. К счастью, каждые пять минут организаторы отправляли участникам по одной подсказке. Но на это уходило время, а время в случае с автоквестом — деньги, ведь побеждает самая быстрая команда, которая придёт к финишу раньше соперников. Трём самым быстрым командам организаторы традиционно дарят денежные призы. В этом году первое место заняла команда «Ай, всё!», второе — команда «Выкрутасы-nt», третье место у команды «УХА F.A.M.I.L.Y». Они получили 10 000, 7000 и 5000 рублей соответственно.

Девушки из команды «Мобильные девчонки» Александра и Екатерина принимали участие в автоквесте впервые. Они признаются, что на квест приехали буквально «с корабля на бал», ведь накануне принимали участие в конкурсе «Краса ЕВРАЗа».

«Конечно, втроём нам было бы играть идеально, но, к сожалению, девочка, которая должна была участвовать с нами, немного приболела. Несмотря на это, мы решили, что осилим квест и вдвоём. Я раньше никогда не участвовала в таких мероприятиях, было интересно попробовать свои силы», — говорит Екатерина.

Как отметили сами девушки, они стараются участвовать во всех мероприятиях, которые для своих работников организует ЕВРАЗ.

«Я знала о том, что такой квест существует и проводится уже несколько лет. Сама очень хотела поучаствовать, но не работала в ЕВРАЗе. Когда устраивалась работать сюда два года назад, как раз вспоминала о квесте, но потом началась пандемия, во время которой такие мероприятия вообще перестали проводиться. Так что можно сказать, что сегодняшний автоквест я лично ждала с нетерпением», — рассказывает Александра.

Обе участницы отмечают, что квест подарил им очень интересный опыт. Они не только узнали много нового о родном городе, но и почувствовали азарт игры, посмотрели на Нижний Тагил и его исторические объекты с другой стороны.

Тематический квест подразумевает, что участники хорошо знают историю родного города и идеально ориентируются по карте. Пару раз «Мобильные девчонки» пошли по ложному пути и потеряли драгоценное время. Несмотря на досадные ошибки, девушки заняли 11-е место, что сами называют неплохим результатом для новичков.

«Немного обидно оттого, что на некоторых вопросах неправильно догадывались и пару раз даже приехали не в те точки, но это уже наши проблемы. В целом эмоции зашкаливают. Мероприятие просто офигенное, дарит много позитива! Когда ты много где побывал, не ожидаешь так интересно провести время, просто катаясь по городу и разгадывая загадки. Из 24 команд мы стали одиннадцатыми. Думаю, для первого раза это неплохо, но всегда хочется большего. Обязательно будем участвовать в следующий раз и поборемся за верхние строчки!» — говорит Александра.

Победители автоквеста — участники команды «Ой, всё!» — прошли маршрут и ответили на вопросы за 1 час 37 минут. Квест они завершили у памятника металлургам у подножия Лисьей горы.

«Наша команда заняла первое место, но до последнего это было для нас неожиданностью. Мы, конечно, рассчитывали занять высокие места, но до конца не верили. Когда увидели надпись на своих смартфонах о завершении маршрута, то просто начали визжать от восторга и радости. Вопросы в этом году получились очень коварные. Особенно запомнились вопросы с домом мыши и книжной полкой, с которыми пришлось повозиться. В следующий раз ждём ещё больше интересных вопросов от организаторов», — рассказали победители автоквеста из команды «Ой, всё!».

Закончился автоквест церемонией награждения. Победители получили заслуженные награды, а также были одарены аплодисментами и тёплыми словами от приглашённых гостей ЕВРАЗ НТМК.

«Самая главная сила ЕВРАЗа — это его люди. А самые сильные, самые красивые и самые инициативные люди ЕВРАЗа — это люди, работающие в дивизионе “Урал”. Приятно, что автоквест, проводимый компанией, набирает обороты, становится популярнее и люди, учавствуя в нём, совмещают приятное с полнезным. От себя хочу поздравить победителей автоквеста, а тем, кто не занял призовых мест, скажу: дерзайте, и всё у вас получится. Впереди ещё много автоквестов и других мероприятий, которые ЕВРАЗ будет проводить совместно с партнёрами», — сказал директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших молодых специалистов с Днём молодёжи. Надеюсь, предстоящие празднования пройдут уже без масок. Также хотел бы отметить наших молодых девушек, которые в очередной раз доказали, что не только самые красивые, но и коня на скаку остановят, и найдут то, что зарыто. Так что ребятам советую догонять девчонок», — поздравил победителей председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Фото: Евгения Музяева Фото: Евгения Музяева Фото: Евгения Музяева

В этом году партнёрами автоквеста стали креативный кластер «Самородок», ресторан доставки «Голодная панда», музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики Botanica, место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов QUEST LOST, «Мягкий кинотеатр DEPO», ювелирный салон «Алмаз», школа танцев E-Dance Studio, спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая», парк-отель «Лесная», цветочный супермаркет «33 тюльпана», бар-ресторан Rush, конный клуб Sirius, «Не школа барабанов», массажный салон «Скульптор тела» и «Дом воздушных шаров».

Напомним, первую игру ЕВРАЗ провёл в честь 25-летия компании в 2017 году. Мероприятие вызвало огромный интерес у тагильчан, и в январе 2018 года новый автоквест был посвящён 55-летию ЕВРАЗ КГОК в Качканаре.