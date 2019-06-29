«Мы живём в штате Калифорния». Владислав Пинаев на встрече со «сливками» молодёжи рассказал о плюсах жизни в Нижнем Тагиле и попросил писать ему в Instagram

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в рамках празднования Дня молодёжи встретился с её активистами и рассказал, почему им стоит выбрать для жизни именно этот город. На «Диалог на равных» в Городском дворце молодёжи пришли более 100 тагильчан, в том числе лидеры студенческих объединений и общественных движений. Их интересовало, когда в Тагиле можно будет пить воду из-под крана, а не ходить за ней с бидончиками, какой у Пинаева график работы и «отличается ли старая молодёжь от нынешней активностью».

«Молодёжь во все времена отдыхает одинаково, наверное, – сказал Владислав Пинаев. – Сейчас возможностей у вас очень много для самореализации, все пути открыты. А так, таким же был, как и вы – выезды на природу в хорошей компании, спорт. Прыгали в машину и на челябинские озёра мчались на неделю».

Более часа Пинаев «пытал» молодых людей на предмет того, что им хочется увидеть в ближайшее время в Нижнем Тагиле и почему они уезжают жить в другие города. Однако многие активисты стеснялись выступать или задавать вопросы мэру, несмотря на неофициальный формат встречи. Самой обсуждаемой темой стало плохое качество воды и воздуха в городе.

«Вам не удалось пожить в Нижнем Тагиле в 80-е, – отметил Пинаев. – Я на соревнования приезжал сюда ребёнком. Мы сейчас здесь живём в штате Калифорния, во Флориде, в заповедной зоне. А когда я подъехал сюда первый раз на автобусе, у меня аж глаза округлились. Такое небо разноцветное было и снег тоже, слоями. Я не говорю о том, что сейчас ситуация улучшилась и на этом нужно останавливаться, просто мы сегодня своими постами и репостами в соцсетях превратили Тагил в самый грязный город России. Но это не так. Да, концентрация промышленного производства у нас серьёзная. А вы думаете, в Екатеринбурге выбросов от машин меньше? Там металлом дышат. Здесь такого нет. Вы почитайте про состав пыли, которая с дороги засасывается в автомобиль».

Мэр добавил, что Нижний Тагил классный и достойный город, и он не стесняется говорить об этом.

«У нас пробок нет. Садики мы строим сейчас с ясельными группами. В театр сходить нет проблем, цирк у нас один из самых лучших. Спортом есть, где заниматься. Ведь глобально, поверьте, особо никого и нигде никто не ждёт. Надо создавать новые рабочие места здесь, мыслить наперёд», – сказал глава города.

Во время встречи с активистами Пинаева попросили помочь найти работу для двух женских студенческих отрядов, пригласили 30 июня на «Зелёный фитнес» в парк Народный и предложили ему свою помощь при благоустройстве городских объектов. Владислав Пинаев пообещал прийти на «фитнес» и призвал всех, у кого есть какие-либо идеи по развитию Нижнего Тагила, писать ему в Instagram.