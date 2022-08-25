«Мы в отчаянии». В Нижнем Тагиле жители Лебяжки жалуются на пункт приёмки металлолома и шумные компании пьяных бомжей, из-за которых в домах завелись тараканы

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 17 на улице Ермака жалуются на недавно открывшийся по соседству пункт приёмки металлического лома. Последние несколько месяцев территория возле дома стала местом притяжения лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

По словам местных жителей, металл несут с мусорок, из-за этого в их доме появились тараканы. Усугубляют ситуацию шумные компании, которые после сдачи металла на лавочке возле дома распивают алкогольные напитки, купленные на заработанные деньги.

«Всё это видят дети, некоторые даже пытаются проникнуть на территорию приёма лома. Мы уже устали от постоянного шума техники, которая работает даже в выходные, от пьющих компаний у дома и тараканов. Через двор ходят толпы людей без определённого места жительства. Почему этот пункт стоит вблизи дома, ведь должно же быть какое-то разрешение? Во дворе свалка металла. Мы в отчаянии», — рассказала АН «Между строк» старшая по дому Екатерина Микрюкова.

Жильцы написали коллективное письмо в Роспотребнадзор и прокуратуру, но там им помочь не смогли.

«Мы ждали, когда подействует наше обращение в Роспотребнадзор. Прокуратура ответила, что они реагируют на бездействие, но Роспотребнадзор в свою очередь сказал, что они выезжают только по сообщению о грубом нарушения с превышением предельно допустимых норм. А здесь якобы грубого нарушения не усматривается», — говорит Екатерина.

Жители Лебяжки намерены и дальше бороться за свои права и обращаться в вышестоящие инстанции.