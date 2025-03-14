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«Мы в Чили, ну а вы в России. А вы заработайте денег и тогда приезжайте к нам, если вас не побьют, конечно, потому что вы собака русская». Тагильчанам стали звонить мошенники под видом опроса от сотовых операторов

14.03.2025 14:55
«Мы в Чили, ну а вы в России. А вы заработайте денег и тогда приезжайте к нам, если вас не побьют, конечно, потому что вы собака русская». Тагильчанам стали звонить мошенники под видом опроса от сотовых операторов

Сегодня читателю АН «Между строк» Василию поступил необычный звонок от «представителя» «Мегафона». Молодой человек с поставленным и приятным голосом представился Михаилом и поинтересовался у тагильчанина, доволен ли он качеством связи и интернета сотового оператора (запись имеется в распоряжении редакции).

«Дело в том, что по Свердловской области поступило много жалоб от наших абонентов на сотовую связь и мобильный интернет. И в связи с этим мы провели технические работы по замене оборудования и настроек для улучшения качества связи. Вот скажите, пожалуйста, возможно, за последние месяцы у вас возникали перебои со связью либо с мобильным интернетом в момент использования?», — спросил «Михаил».

Тагильчанин ответил, что, хотя и является абонентом «Мегафона», но пользуется их SIM-картой достаточно редко. Поинтересовавшись причиной, «Михаил» предложил мужчине подойти в ближайший офис «Мегафона», чтобы получить скидку.

По словам Василия, он сразу заподозрил подвох, поскольку номер звонившего был необычным +56472898238.

«Я его тогда спросил, что за номер, с которого он звонит. +56 — это код Чили. Но он продолжал настаивать, что звонит с официального номера “Мегафона”», — рассказал АН «Между строк» Василий.

Поняв, что его разоблачили, молодой человек на том конце резко сменил тон, стал дерзить и угрожать.

«Мы в Чили, ну а вы в России. А вы заработайте денег и тогда приезжайте к нам, если вас не побьют, конечно, потому что вы собака русская», — огрызнулся «Михаил» и бросил трубку.

Напоминаем, мошенники воспользовались повсеместными блокировками SIM-карт из-за неактуальных паспортных данных и начали звонить жертвам от имени сотрудников сотовых операторов. Звонить могут от имени МТС, Билайн, МегаФон, Tele2 и других провайдеров — злоумышленникам не составляет труда узнать по номеру, услугами какой компании пользуется жертва.    

Схемы обмана мошенников разнообразны. В некоторых случаях они могут притворяться вашим мобильным оператором. Иногда звонящим известны ваши паспортные данные, которые они называют в разговоре, чтобы попытаться убедить вас, что вы общаетесь с настоящим сотрудником поддержки. В случае таких схем «развода» мошенники могут пытаться получить доступ к вашим личным аккаунтам и сбережениям.

Фото: freepik
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