«Мы убеждены, что качество — это основа всего». Создательница бренда Anastasia Evans в Нижнем Тагиле рассказала о своём профессиональном пути и романтизации предпринимательства в обществе

Бренд Anastasia Evans появился в Нижнем Тагиле в 2019 году. Компания специализируется на создании повседневных и вечерних образов для женщин. Как говорит создательница бренда Анастасия Эванс, большинство коллекций выпускаются ограниченным тиражом, что делает каждый наряд уникальным и исключает вероятность встретить кого-то в аналогичном платье.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с Анастасией об истории создания бренда, романтизации предпринимательства в обществе, планах на будущее и многом другом.

Свой путь предпринимателя Анастасия начала в 14 лет. Сначала она выезжала к невестам и делала им свадебный макияж, а позже создала команду специалистов в бьюти-сфере. Студия существует с 2013 года, и в этом году ей исполнилось 11 лет. Также девушка добавила, что до 14 лет она пробовала делать маникюр и украшения из пластика, так как искала занятие, с помощью которого могла бы зарабатывать и самостоятельно закрывать свои потребности.

«Моя профессиональная деятельность началась в сфере услуг: я визажист с 14 лет. Честно говоря, нигде не училась этому, но именно это дало мне возможность развиваться и стать узнаваемой. Я набиралась опыта, определила свой стиль, почерк и подачу, что привлекало клиентов. Благодаря этому по сей день ко мне хотят попасть на создание образа. Начала я с истоков не просто так, именно с этой базы возник запрос на мой второй проект — бренд одежды. Гости начали говорить, что было бы здорово собрать у меня полный образ: макияж, укладку, маникюр и, конечно, подобрать одежду. Я начала с малого, действовала осторожно, без чёткой стратегии, и, откровенно говоря, путь был далеко не таким простым, как может показаться сейчас. Моя история — не про модный успешный успех, а про ежедневную работу, разочарования, взлёты, радость, печаль и постоянные перемены. Я действительно делаю всё, что в моих силах, и пока всё сама, без партнёров. И, как и все, порой бываю недовольна собой и своими результатами», — рассказывает Анастасия Эванс.

Сначала у Анастасии был маленький офис, куда клиенты приходили на примерки. Позже, когда появилась возможность для расширения, бренд переехал в новое пространство в центре города. На протяжении 5 лет магазин женской одежды Anastasia Evans расположен в доме № 10 на улице Строителей.

«В бизнес мы идём не только ради творчества и самовыражения, но, в любом случае, первоначальная, честная и не драматичная цель у каждого предпринимателя — это доход. Но на этом всё не заканчивается: необходимо желать приносить пользу своим делом. На моей практике одно без другого не работает. Для меня важно, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь, иначе у меня не получается, я легко признаю это», — говорит девушка.

По словам тагильчанки, они создают одежду, которая подходит практически каждому и выглядит не только красиво на картинке, но и на реальном человеке. Для неё важно, чтобы вещи были не только стильными, но и комфортными, чтобы покупатель чувствовал себя в них уверенно. Анастасия придерживается принципа, что лучше иметь одну качественную вещь, чем множество тех, которые быстро теряют вид и создают хаос в гардеробе.

«Мы убеждены, что качество — это основа всего. Мы создаём каждое изделие с нуля: от идеи до реализации, производя всё в России. Большинство наших коллекций выпускаются в ограниченном количестве, что делает каждый наряд уникальным и исключает вероятность встречи на одной вечеринке с кем-то в аналогичном платье — это приятно для наших покупателей. Я лично занимаюсь разработкой концепции, выступая в роли дизайнера, а затем совместно с конструктором прорабатываю техническую часть — как точно раскроить и сшить изделие. Мы гордимся тем, что все наши модели подходят практически всем. Порой девушки удивляются, как идеально платье сидит на их фигуре, сообщая, что давно не могли найти ничего подобного. Я тщательно выбираю и тестирую ткани, чтобы в руки покупателей поступил качественный продукт», — считает основательница бренда.

Бизнес-леди считает, что сезонность присутствует во многих сферах, но следовать ей или нет — это зависит от стратегии компании. В бренде Анастасии нет жёсткой привязки к сезонам: все изделия актуальны вне зависимости от времени года.

«Эта переменная сопутствует всегда, она как сама жизнь. Вспомните кардиограмму: есть жизнь — есть ритм пульса, нет жизни — прямая линия. Я не воспринимаю буквально взлёты и падения. Для меня это не повод останавливаться, если есть желание делать своё дело и горишь этим. Например, коронавирус изменил нас: теперь мы больше работаем онлайн. Это классно, хоть и дороже для нас и в целом тяжелее, но мы идем в ногу со временем. Цены растут — мы адаптируемся, и это естественный процесс», — делится Анастасия.

Начинающему предпринимателю девушка советует создавать что-то полезное, то, чем вы сами бы с удовольствием пользовались. Она отметила, что не стоит пытаться расти за счёт принижения коллег или конкурентов: время показывает — это путь к провалу.

«Начинающему предпринимателю я советую что-нибудь предпринимать! Предпринимая понимать, что предпринимательство слишком романтизировано обществом. Здесь нужно много работать, прежде всего — над собой, и не ждать быстрых результатов. Это жёсткая, но самая полезная школа жизни. Мне не хочется давать фантастические напутствия, потому что, исходя из собственного опыта и наблюдений, всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд», — убеждена тагильчанка.

Планы у Анастасии не глобальные, но вполне реальные — сделать продукт ещё более вкусным и желанным для потребителя.

«Благодаря регулярной работе и внедрению новых стандартов мы постепенно улучшаем наше положение на рынке. Это может быть незаметно снаружи, но за кулисами изменения ощутимы. Работы, конечно, становится больше, но и результаты соответствуют усилиям. Конечно, было бы классно выйти на международный рынок, но пока ограничиваемся текущими задачами. В ответ могу сказать: “Как Бог даст”. Мы живём настоящим и делаем всё, что в наших силах на данный момент», — рассказала создательница бренда Анастасия Эванс.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».