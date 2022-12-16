«Мы раскрываем природный потенциал ребёнка, развиваем уверенность и формируем финансовое мышление». Руководитель «Фабрики предпринимательства» в Нижнем Тагиле — о том, почему финансовой грамотности надо учить с малых лет

Когда начинать обучать ребёнка финансовой грамотности, почему умение обращаться с деньгами нужно прививать с детства и какие плоды приносит развитие предпринимательских навыков? В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы пообщались с руководителем бизнес-школы «Фабрика предпринимательства. Дети» в Нижнем Тагиле Галиной Павловой и узнали ответы на эти вопросы.

Прежде чем начать свой бизнес, Галина более 30 лет работала в банковской сфере и не понаслышке знает, как оформить финансовые документы, разобраться в инвестиционных продуктах, решить проблемы с кредитом, проработать бизнес-модель, составить бизнес-план, провести финансовый анализ и многое другое. Большой опыт и знания позволили открыть собственную компанию «Финансовый консультант», которая помогает предпринимателям и простым гражданам в урегулировании различных вопросов, связанных с управлением финансами. Следующим шагом в развитии бизнеса стало решение обучать финансовой грамотности и предпринимательскому мышлению детей и подростков. В марте 2021 года Галина открыла детскую бизнес-школу по федеральной франшизе «Фабрика предпринимательства», которая существует с 2018 года. Сегодня в России действуют 80 школ этой программы.

«Мы хотим, чтобы ребята стали успешными и финансово независимыми, научились зарабатывать, копить и тратить. Открытие детской бизнес-школы продиктовано реалиями жизни. Финансовая грамотность стала необходимым жизненным навыком, как умение читать и писать. Очень люблю всё новое, интересное и нестандартное. И для меня важно, чтобы то дело, которым я занимаюсь, приносило пользу», — рассказывает Галина Павлова.

Школа располагается по адресу проспект Мира, 49, 2-й этаж, креативный кластер SAMORO.doc. В прошлом году на «Фабрике предпринимательства» прошли обучение несколько сотен школьников. В рамках программы ребята общаются с успешными предпринимателями и интересными людьми Нижнего Тагила и Свердловской области, ходят на экскурсии. Предприниматели делятся с детьми своим опытом, рассказывают о новых профессиях, видах бизнеса. Всё это мотивирует ребят на поиск своих бизнес-идей.

Галина делится своим наблюдением: у тех, кто обращается в компанию «Финансовый консультант», проблемы возникают именно из-за отсутствия элементарных знаний в сфере финансовой грамотности. Очень часто звучит фраза: «Нас никто не учил этому в детстве. А зря!»

Тагильчанка считает, что многих проблемных ситуаций предпринимателям и гражданам удалось бы избежать, если бы они имели соответствующие знания. На уроках финансовой грамотности детям не говорят, что все они будут предпринимателями, их учат навыкам, которые нужны в жизни каждому.

«В любой экономической ситуации, какая бы она ни была в стране и мире, финансы будут важны. И конечно, когда ребёнок ориентируется в этой сфере, это очень хорошо, потому что в дальнейшем он без проблем сможет подружиться с деньгами и рационально управлять ими», — говорит руководитель бизнес-школы.

На «Фабрике предпринимательства» разработаны программы для детей от 8 до 11 лет и для подростков от 12 до 17 лет. Занятия на 80% состоят из практики, проводятся мастер-классы, тренинги, интерактивы, квесты, интеллектуальные игры и ярмарки. Обучение проходит по специальной программе, адаптированной для каждой возрастной категории. Дети прокачивают навыки лидерства и работу в команде, изучают искусство ораторского мастерства и переговоров, учатся слушать и слышать, оттачивают умение самопрезентации и презентации бизнес-проекта. По словам Галины, всё это необходимо успешному и уверенному в себе человеку.

На занятиях по финансовой грамотности ребята узнают, что такое деньги (личные и семейные), желания и потребности, доходы и расходы. Учатся мечту превращать в цель, а цель — в результат. Проигрывают реальные жизненные ситуации, принимают решения. Приобретают навыки разумных трат и инвестирования. За решение заданий и игровых кейсов они получают «фабрикойны» — валюту «Фабрики предпринимательства». Галина отмечает, что дети относятся к занятиям серьёзно и увлечённо.

Также они изучают банковские продукты. Узнают, что такое банк, кредит, вклад, пластиковые карты, процентные ставки, договор. Решают реальные задачи и учатся выгодно пользоваться банковскими услугами.

Подросткам от 12 до 17 лет уже как взрослым объясняют, что такое самозанятость и предпринимательство, как зарегистрировать организационно-правовую форму бизнеса, как определиться с профессией.

В процессе обучения участники проекта ищут свою бизнес-идею, упаковывают её в бизнес-модель, готовят презентацию и защищают проект. Комиссия, состоящая из наставников и приглашённых гостей, оценивает проекты и даёт ребятам рекомендации.

На занятиях также проходит много игр по развитию финансового мышления. Например, игра «Моё недетское дело». Действие разворачивается на основе реальной карты города. Каждая команда строит свой бизнес в определённом районе и точке. Участники учатся привлекать деньги в бизнес, распределять ресурсы, считать прибыль, принимать непростые решения, презентовать проекты и свои товары. Проводят анализ конкурентов, знакомятся с маркетинговыми исследованиями. Всё как в жизни. Выигрывают все, так как приобретают неоценимый опыт. Обязательно проходит разбор игры. Это самое главное для ребят. Обмен мнениями и аргументация своих действий — важная составляющая обучения.

«Приглашённые наставники очень часто спрашивают меня: “Где вы берёте таких детей? Им интересны такие серьёзные вещи!” Это самые обыкновенные дети. Кого-то привели родители с целью “оторвать от дивана” и чем-то занять. Первые занятия очень непросты для бизнес-тренеров. У некоторых ребят есть большие проблемы с общением. Затем они раскрываются, им становится интересно. Потому что на такие темы и в таком формате с ними никто не говорит. А им хочется заработать себе на игрушку, на подарок маме и другу. А где этому научиться? Мы учим детей правильно относиться к своим ошибкам, делать из них выводы, принимать свои разные стороны. Если даже ребёнок неверно что-то решил, то он должен это обосновать. Поначалу они воспринимают всё очень болезненно, а дальше это им только помогает и мотивирует, у них появляется своё мнение», — говорит Галина.

Идеи у ребят связаны с их увлечениями и талантами. Из необычных бизнес-идей Галина отмечает стартап 10-летнего мальчика по разведению змей и проект по производству кексов 8-летнего ученика. Несмотря на то, что большинство занятий проходят в формате игры, участники проекта получают опыт реального заработка на настоящих ярмарках, где они могут продавать свои изделия. По словам Галины, на ярмарках дети зарабатывают от 1000 до 7000 рублей.

С ребятами занимаются бизнес-тренеры и педагоги с опытом работы более 5 лет в банках, юридических и рекламных компаниях, event-агентствах и школах. Но особый интерес у них вызывают встречи с представителями разных профессий и бизнеса.

«Когда к ребятам приходил на встречу адвокат, был фурор. Они поняли, что это не просто хмурый дядька, который сидит в суде, а что его работа подразумевает кроме юридических знаний ещё и навыки психолога, искусство оратора и мастерство переговоров. Они пообщались с человеком, который решает конфликты и легко может раскрыть “фишки” своей профессии», — вспоминает Галина.

Наставники проекта — действующие предприниматели и общественные деятели Нижнего Тагила и Свердловской области. Они по итогам образовательной программы принимают проекты ребят. Порой профессионалы отмечают, что дети помогают им самим узнать что-то новое.

Основная программа проекта — «От мечты к бизнесу». В марте 2022 года «Фабрика предпринимательства» запустила две новые программы: «Знатоки финансов» — курс финансовой грамотности и «Спикер 100 LVL» — курс ораторского мастерства.

За время существования «Фабрики предпринимательства» её участники посетили фитнес-центр «ХАЛК», салон красоты «Кристи Стайл», цех по пошиву одежды, цех по производству печенья, цветочные магазины, побывали в банке, агентстве недвижимости, бассейне, познакомились с техникой литья бумаги и поучаствовали в разных интересных мастер-классах.

«Наша цель — дать детям модель поведения, финансового мышления и бизнес-модель для развития бизнеса, чтобы они могли на эту модель наложить любой проект, которым бы они хотели заниматься», — резюмирует Галина.

Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа или один раз в неделю по три часа. По окончании курсов ребята получают диплом или сертификат.

«Фабрика предпринимательства» сотрудничает с Торгово-промышленной палатой Нижнего Тагила, многими действующими предпринимателями и активными представителями города и Свердловской области. Проводит выездные игры и занятия в школах и техникумах. Особой популярностью пользуются практикумы по деловым переговорам. За время работы «Фабрики предпринимательства» 52 ребёнка от 8 до 16 лет получили дипломы начинающего предпринимателя на основном курсе «От мечты к бизнесу», 130 детей от 8 до 13 лет провели каникулы в летнем детском клубе, 250 детей и подростков посетили игровой клуб «Грамотеи».

Галина отмечает, что успешно сотрудничает с Нижнетагильским фондом поддержки предпринимательства, участвует в образовательных программах и форумах.