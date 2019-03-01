Мы рады подарить Вам чешское качество в горнозаводской столице Урала!

Многочисленные независимые рейтинги, российские и зарубежные, показывают: подавляющее большинство обладателей ŠKODA очень довольны сделанным выбором.

Их устраивает всё: от потребительских свойств автомобиля до стоимости его обслуживания

и страховки.

Знаете, что отличает автомобили ŠKODA от других?

То, что все без исключения модели ŠKODA являются семейными, а стало быть, и отлично приспособленными для поездок большой компанией. Багажники автомобилей ŠKODA без всякого преувеличения являются предметом гордости инженеров и дизайнеров компании. Откройте и сами поймёте почему - они рекордной для своего класса вместительности! А большая дверь существенно облегчает процесс погрузки. Даже на седанах то, что принято называть «крышкой багажника», поднимается вместе с задним стеклом, открывая полный доступ к отделению. Отметим также продуманную систему организации багажного пространства и широкую возможность трансформации салона. Все автомобили ŠKODA, представленные в России, имеют «пакет для плохих дорог», учитывающий в числе прочего климатические особенности страны, и опциональную систему полного привода, предлагаемую для большинства моделей. Вуаля! И вот Вам автомобиль на все случаи жизни. Семейной жизни.

Современные семьи ценят практичные и гибкие решения, а потому выбирают надежный и эффективный автомобиль, сочетающий высокий уровень безопасности с просторным салоном и привлекательным соотношением цены и качества.

Системы безопасности ŠKODA для всей семьи

Безопасность — наш главный приоритет. При разработке автомобиля мы уделяем самое пристальное внимание обеспечению максимального уровня защиты всех пассажиров. Автомобили ŠKODA оснащаются системами, помогающими эффективно предотвращать аварии и возникновение ситуаций, сопряженных с повышенным риском, а также рассеивать энергию любого удара, защищая пассажиров от травм. Входящие в стандартное оснащение автомобилей ŠKODA системы безопасности подарят Вам чувство уверенности и защищенности в поездке.

В число автомобилей для тестирования на регулярной основе входят представители модельного ряда ŠKODA. Они неоднократно были удостоены пяти звёзд — высшего рейтинга по системе Euro NCAP (независимый Европейский комитет по оценке безопасности автомобилей).

ŠKODA – это автомобили, заботящиеся о клиентах и их семьях.

Для вашего удобства мы предлагаем программы, облегчающие покупку:

- персональное страхование

- лизинг и кредитование

- спецпредложения для обмена и покупки автомобиля

- тест-драйв для всех членов семьи

Европа Авто Тагил предлагает широкий спектр услуг, включающий в себя продажу и сервисное обслуживание автомобилей этой знаменитой марки. В нашем дилерском центре представлены новые автомобили ŠKODA, каждый из которых обладает неповторимым характером и яркой индивидуальностью, продуманных до мельчайших деталей, просторных, функциональных и технологичных.

Обратившись в Европа Авто Тагил, вы станете обладателем следующих преимуществ:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту;

- Первоклассное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей марки;

- Возможность приобрести автомобиль ŠKODA в кредит или лизинг;

- Помощь при оформлении страховки ŠKODA Insurance.

Если вы желаете приобрести новое авто, но не имеете для этого достаточного количества денежных средств, можно воспользоваться уникальным предложением Европа Авто Тагил и приобрести автомобиль ŠKODA в кредит. Тесное сотрудничество с крупнейшими российскими банками позволяет нам предлагать самые выгодные условия кредитования.

Компетентные менеджеры готовы продемонстрировать вам новые автомобили ŠKODA, дать подробную информацию об их технических характеристиках, провести тест-драйв любой модели, а также подобрать оптимальный вариант с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Сотрудники обучаются и повышают квалификацию в Университете ŠKODA AUTO и в учебном центре «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», поэтому знают, что Вам нужно!

Добро пожаловать в ДЦ Европа Авто Тагил по адресу Черноисточинское шоссе, 68/1 !

Ежедневно с 09:00 до 20:00

www.europa-auto-nt.ru

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