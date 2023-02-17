«Мы предупреждаем, а люди сами несут деньги преступникам». В Свердловской области не прекращаются случаи обмана телефонными мошенниками доверчивых граждан

В Свердловской области не прекращаются атаки телефонных мошенников на доверчивых граждан. Очередной жертвой аферистов стала 52-летняя учительница гимназии из Ревды. Как рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, педагог в надежде уберечь свои деньги добровольно перевела на «безопасные» счета почти 2 млн рублей.

Схема обмана была как под копирку: сначала лжесиловик, а затем якобы сотрудник банка под предлогом обезопасить средства на карте убедили женщину взять кредит под залог собственной квартиры. Затем злоумышленники посоветовали перевести деньги на указанные счета. Выручка мошенников составила 1 млн 800 тысяч рублей.

Полковник Горелых отметил, что только за 2022 год в Свердловской области зарегистрировано свыше 6 тысяч мошеннических преступлений, ущерб от которых составил 3 млрд 192 млн рублей. Из общего количества пострадавших 56% — женщины, 29% — люди в возрасте 61+. Он добавил, что, по статистике МВД, чаще жертвами таких мошенников становятся женщины, которые более эмоционально относятся к негативным новостям и в такие моменты не готовы критически обрабатывать информацию.

«Практически каждый день пресс-служба ГУ МВД области сообщает через СМИ и интернет-ресурсы о новых криминальных эпизодах по отъёму денег у слишком впечатлительной части населения. Однако, как ни парадоксально, кривая убытков граждан неумолимо растёт. Если учесть, что не все жертвы сообщили в ОВД о добровольном перечислении собственных сбережений в руки аферистов, то итоговые цифры будут ужасать ещё больше», — сказал Горелых.

По его словам, на первой позиции в рейтинге популярных мошеннических уловок остаются ситуации с лжесотрудниками банковских и силовых структур. На второй — схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте случаи хищения средств под предлогом «отмазать» от тюрьмы родственника. Как уточнил Валерий Горелых, профессиональные психологи утверждают, что мошенники играют на базовых чувствах страха перед опасностью, а также опираются на функцию защиты своих близких, срабатывающей у человека в момент стрессовой ситуации. Таким образом аферисты как бы отключают у потенциальной жертвы логику и критическое мышление, действуют быстро и уверенно, не давая человеку времени на раздумье и принятие взвешенного решения. Преступники ловко пользуются этими психологическими приёмами.

«Для того чтобы прекратить такой беспредел, много ума не требуется. Всё, что нужно, на мой взгляд, делать — общаться с кругом родных и близких, друзьями, коллегами по работе и регулярно предупреждать об опасности, исходящей от звонков неизвестных, кем бы они ни представлялись», — резюмировал Горелых.

Накануне в Екатеринбурге прошёл уральский форум «Кибербезопасность в финансах», на котором банкиры и чиновники обсуждал пути решения борьбы с массовыми атаками онлайн-аферистов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала своё мнение, почему мошенничество и кража денег у мирных жителей только набирают обороты. Она отметила, что число «покушений» на финансовые институты и их клиентов в 2022 году выросло на 45%. Об этом сообщил информационный портал «БизнесOnline».

«Количество атак растёт, вызовы растут, и эта тенденция будет продолжаться. Объём ущерба растёт, но не такими темпами, как число атак. То есть люди, к сожалению, стали терять больше денег, но есть и хорошие новости — успешность атак падает», — сообщила Набиуллина.

В дискуссии принимал участие глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Спикер отметил, что ранее Госдума ввела штрафы за каждый выявленный случай пропуска «подменного» номера телефонными операторами. Сначала такая мера распространялась на звонки из-за границы, а сегодня действует и внутри нашей страны. Кроме того, он отметил, что Россия является продвинутой страной в сфере технологий, а чем больше сфера применения, тем больше кибератак.

«Причём, если говорить по миру, такие звонки растут ежегодно на 15%. Ну и, по данным авторитетных изданий, в 2015 году расходы на кибербезопасность составили 3 триллиона долларов, а в 2025-м прогнозируют 10,5 триллиона. В России же в 2022 году количество киберпреступлений по разным причинам (включая геополитические) выросло на 80%, а DDoS-атак — в разы, причём 45% таких атак приходится на финансовые институты. Положительный момент во всём этом — активность киберпреступников означает, что Россия является продвинутой страной в сфере технологий», — сказал Аксаков.

Старший вице-президент Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что, по его мнению, звонки из других стран, в частности из Украины, не прекратились. К положительным моментам он отнёс тот факт, что практически прекратились подобные звонки из российских тюрем, хотя в какой-то момент времени примерно 40% всего телефонного мошенничества приходилось на отечественные локации. Но сегодня, по словам Кузнецова, 92–95% таких преступлений — это Украина.

«Столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр. В пике в Днепре было около 1,1 тысячи колл-центров, сейчас работает около 150. Всего же в соседней стране работает 800–900 таких колл-центров», — уточнил старший вице-президент Сбера.

Кузнецов отметил, что сейчас строго соблюдают законодательство только четыре сотовых оператора, а другие компании, особенно региональные, продолжают торговать номерами, которые можно получить без предоставления любых документов. Роскомнадзор уже начал штрафовать их.

Заместитель президента председателя правления ВТБ Вадим Кулик предложил решить три проблемных компонента. Во-первых, государство должно обеспечить доверие клиента и банка, когда оба уверены, что взаимодействуют друг с другом, а не с преступником. Во-вторых, совершенствовать обмен онлайн-данными, чтобы у банков было больше возможностей останавливать сомнительные денежные операции. В-третьих, без улучшения уровня образованности клиентов, готовых отдать деньги первому встречному, не обойтись. Кулик уточнил, что, несмотря на то, что уровень защиты растёт, мошенники не сидят просто так и учатся новым приёмам и техникам.

«Если банк виноват, что не защитил клиента, он должен вернуть деньги, а если гражданин виноват, пусть сам и разгребает. Логика понятная, только вот вопрос: а как понять, достаточно ли банк предупредил и предостерёг клиента? Через суды? Над этим кредитные организации, видимо, пока не думали», — рассуждает Кулик.

Депутат Аксаков поинтересовался у банкиров о том, как должен поступить банк, если его клиент по разным причинам всё-таки отдал деньги мошеннику. Может быть, кредитной организации стоит возместить ущерб, а потом уже самой разбираться с укравшим деньги, намекнул депутат Госдумы. Банкиры ответили, что человеку самому надо быть финансово грамотным, а делать для клиента «подушку безопасности», когда он знает, что ему в любом случае возместят деньги, опасно. По словам генерального директора платёжной системы «Мир» Владимира Комлева, «нормальный градус ответственности» среди граждан должен быть.

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что смотрит на будущее с оптимизмом и считает, что раз в своё время государство победило фальшивомонетчиков, то победит и кибермошенников. На вопрос о том, почему сейчас пострадавших от рук телефонных аферистов всё больше, она ответила, что такие преступники креативные и сфокусированные на одной цели, а банковский сектор и государство действуют разрозненно и медленно.

«Должен быть беспрецедентный уровень координации. Видимо, до сих пор такой координации нет, хотя, казалось бы, пока атаки идут на клиентов крупных банков, но “дойдёт до всех”. Ну а пока мошенники воруют деньги у россиян, ЦБ и МВД к осени планируют запустить систему обмена информацией», — подчеркнула Набиуллина.

Сейчас Сбер и ВТБ готовы делиться данными о мошенниках и даже вложиться в создание такой системы. Кузнецов напомнил, что ЦБ и банки ранее разработали закон, который позволяет на двое суток замораживать подозрительные операции, перечисления на счёт афериста, но депутаты отчего-то тянут с его принятием.

«Иногда даже менеджеры продвинутых организаций отдают деньги. Пока выручка для банков и небольших, и побольше является большим приоритетом, чем защита клиентов. Прибыльность ставится на первое место, а вопросы информационной безопасности — на второе, третье, четвертое, пятое… Нацеленность на прибыль довлеет», — с сожалением признала председатель ЦБ.

Набиуллина отметила, что падение уровня кибератак в банковской системе начнётся в перспективе ближайших трёх лет. Но в крупных банках, возможно, динамика будет заметна уже в этом году.