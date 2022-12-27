«Мы не только учим детей фотографировать, но и расширяем горизонты их мировосприятия». В Нижнем Тагиле открылась фотовыставка участников проекта «ЕВРАЗ — детям»

В Нижнем Тагиле в Центре общественных инициатив на Карла Маркса, 65 открылась фотовыставка «С Новым годом!» участников проекта «ЕВРАЗ — детям». Её организовали волонтёры Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений». Уже больше 10 лет организация занимается арт-терапией с детьми, страдающими ДЦП, в том числе проводит занятия для юных фотохудожников. В подготовке новой выставки принимали участие воспитанники проекта в качестве фотографов и моделей. Также общественники провели для особых ребят новогодний праздник.

По словам директора «Авторов явлений» Татьяны Камешковой, первый грант на занятия арт-терапией они получили от ЕВРАЗа ещё в 2008 году. Сейчас в проекте «ЕВРАЗ — детям» организация реализует два направления: «Арт-терапия» и «Фототерапия». Занятия фотографией проводят один раз в неделю.

«Каждый месяц в рамках фотозанятий у нас проходит как минимум два мероприятия. Также в этом году мы организовали семь выставок и даже на площадке в креативном кластере “Самородок” выставились. Мы не только занимаемся творчеством, но и стараемся, чтобы наши дети как можно больше выступали. Многие отмечают, что наши ученики достаточно раскрепощены и не стесняются на публике прочитать стихотворение или спеть песню», — рассказывает Татьяна Камешкова.

На празднике ребята не только пели новогодние песни и читали стихи, но и участвовали в конкурсах, которые подготовили их родители. Прошёл конкурс на лучший костюм, все гости получили подарки от компании ЕВРАЗ и билеты на новогоднее представление в Нижнетагильскую филармонию.

«Мы с дочкой уже много лет волонтёрим в центре. Мой старший сын Серёжа именно здесь начал заниматься фотографией, его это очень увлекло, и мы пошли дальше учиться в частную фотошколу. Сыну уже 21 год, и он очень любит снимать пейзажи и делать сюжетные кадры. У него есть профиль в соцсетях, где он позиционирует себя как фотограф», — делится Ольга Устинова.

Благотворительный проект «ЕВРАЗ — детям» существует с 2008 года. С 2013 года в Центре общественных инициатив дети изучают фототехнику и самостоятельно делают снимки. Для кого-то эти занятия — один из способов социализации и возможность раскрыться, а для кого-то они могут стать любимым делом всей жизни, говорят организаторы. Всего в центре занимаются 55 ребят разных возрастов. Татьяна Камешкова говорит, что здесь не только учат детей фотографировать, но и расширяют горизонты их мировосприятия.