«Мы не прочь откусить от сторонников Навального»: в «Справедливой России» прокомментировали призыв оппозиционера голосовать за фельдшера из Новой Ляли

В свердловском отделении партии «Справедливая Россия» будут приветствовать, если сторонники Алексея Навального проголосуют за их кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Алексея Коровкина, рекомендованного стратегией оппозиционера «Умное голосование», пишет Znak.com.

«Мы не прочь откусить от сторонников Навального. Если люди одумаются и будут поддерживать "Справедливую Россию", мы будем это только приветствовать», — рассказал источник в партии.

К выбору Алексея Коровкина в качестве кандидата для «Умного голосования» в партии относятся как к «хайпу на чужих трудах».

«[Команда Навального] посмотрела, что неплохо идёт кандидат, [и решили его выбрать]. Навальный хочет иметь отношение ко всему, кто идёт против "Единой России". Такой выбор делается, когда они сами ничего не могут сделать», — сказал собеседник.

Официально в свердловском отделении партии отказались комментировать решение команды Навального.

Напомним, стратегия «Умного голосования» сводится к тому, чтобы как можно больше избирателей проголосовало за одного кандидата из списка, предложенного командой Навального, чтобы не допустить победу сторонника или представителя «Единой России». В ФБК отмечали, что кандидата в данном случае стоит выбирать, исходя не из личных предпочтений, а согласно стратегии.

С критикой «Умного голосования» выступали Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Гудков предлагал создать так называемые «чёрный и белые списки», а Михаил Ходорковский заявил, что будет «предательством» голосовать за тех кандидатов, кто «не заявил свою чёткую позицию против репрессий». Гарри Каспаров обвинил Навального «в сливе протеста», потому что, по его мнению, к этому приводят любые «сделки с властью».

Выборы нового депутата Госдумы от Серовского округа пройдут 8 сентября, в единый день голосования.