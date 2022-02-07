«Мы не можем подвергать опасности нашего зрителя». Театры Нижнего Тагила начали отменять спектакли из-за болезни актёров 

В Нижнем Тагиле из-за подъёма заболеваемости ОРВИ и коронавирусом театры начали отменять спектакли. Так, в Нижнетагильском драматическом театре, чтобы избежать массовой болезни сотрудников, временно приостановили репетиции, а с 4 февраля учреждение начало отменять спектакли.

За время пандемии это первый случай, когда театр сам вынужден отказаться от представлений, говорит художественный руководитель учреждения Игорь Булыгин.

«Мы вынуждены отменять спектакли, чтобы просто сохранить людей. Надеюсь за выходные артисты отлежались. Не могу сказать, что это массовое заболевание коронавирусом. Пока на данный момент заболели три основных артиста, но в настоящее время мы не можем подвергать опасности нашего зрителя. На карантин мы сами закрываться не планируем. Надежда только одна – работать. Надеемся, что в ближайшее время спектакли возобновим», — рассказал АН «Между строк» Игорь Булыгин.

Билеты на приобретённые постановки зрителей просят сдать в кассу не позднее 18:00 в день предполагаемого спектакля. За билеты, приобретённые онлайн, деньги вернутся на карту автоматически.

Некем заменить артистов и в независимом «Маленьком театре». Там из-за болезни актёров пришлось отменить две постановки – «За закрытыми дверями» (16+) и «Трамвай “Желание”» (16+). Но закрываться надолго независимый театр не планирует. Уже 17 февраля покажут премьеру «За закрытыми дверями» (16+) по пьесе Жан-Поля Сартра.

А вот в Новом Молодёжном театре и Нижнетагильском театре кукол на болезни артистов не жалуются. Учреждения пока не отменяются показы и готовят премьеры.

Отметим, что болеют не только артисты, но и журналисты. В местных телекомпаниях «Телекон» и «Тагил-ТВ» сейчас некому вести выпуски новостей.

«Стараемся выпускать новости, но получается пока в таком минимальном режиме. Сюжеты выходили всю прошлую неделю, но ведущих новостей не хватает. У тех, кто уже получил результаты ПЦР-тесты, подтвердился коронавирус», — рассказал АН «Между строк» директор и главный редактор телеканала «Тагил-ТВ» Олег Шкварков.

На 7 февраля в Нижнем Тагиле зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, как отмечает Роспотребнадзор Свердловской области, сейчас заболевшие ковидом свердловчане переносят заболевание в лёгкой форме.