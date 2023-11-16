«Мы научим, как быстро и эффективно настроить рекламную кампанию». Сертифицированный специалист сервисов «Яндекс Директ» и «Яндекс Метрика» Светлана Казанцева проведёт бесплатный онлайн-курс по контекстной рекламе на площадке СОФПП

На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатный онлайн-курс «Контекстная реклама “Яндекс”, Google». Его проведёт ведущий специалист по контекстной рекламе агентства «Промо Эксперт», сертифицированный специалист сервисов «Яндекс Директ» и «Яндекс Метрика» Светлана Казанцева. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались со Светланой и узнали, кому и чем будет полезен интенсив, который стартует 20 ноября.

На практикуме Светлана Казанцева научит запускать рекламные кампании в «Яндекс Директ» и анализировать их эффективность. Благодаря этому предприниматели смогут регулярно привлекать новых клиентов.

«Небольшим предприятиям, где директор сам всем занимается, этот онлайн-курс нужен для того, чтобы научиться самостоятельно быстро и эффективно настроить рекламную кампанию. Для руководителей средних и крупных предприятий это будет полезно, чтобы понимать, чем занимаются подрядчики и что с них можно требовать. А также какие возможности есть у рекламной площадки, чтобы использовать их для своего бизнеса», — отмечает Светлана.

Специалист расскажет о том, как подготовиться к рекламной кампании, наглядно покажет, что такое поисковая реклама в «Яндекс Директ», рекламная сеть «Яндекс», ретаргетинг и «Яндекс Аудитории». Также продемонстрирует инструменты для интернет-магазинов и программу для массовых изменений «Директ Коммандер». Последнее занятие будет посвящено важной части — анализу статистики рекламной кампании.

«Да, можно развиваться и в соцсетях, но большинство людей туда заходит, чтобы отдохнуть, выключить голову и развлечься. Поэтому серьёзные и сложные темы, скорее всего, там могут не зайти. Чаще всего предприниматели рассказывают там о сотрудниках, внутренних процессах, товарах и преподносят это в более лёгком для восприятия виде. В онлайн-курсе мы сделаем уклон на “Яндекс Директ” потому, что он подходит для большинства бизнесов, может быстро запуститься и дать хорошие результаты. В “Яндекс” заходят пользователи, которым нужны конкретные товары. Например, они открывают браузер “Яндекс”, вбивают конкретный запрос, заходят на сайт и покупают. Они идут туда не для развлечения, а для удовлетворения потребности», — говорит Светлана Казанцева.

После успешного завершения обучения слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://sofp.ru/meropriyatiya/onlajn-kurs-kontekstnaya-reklama-yandeks-google-201123/.