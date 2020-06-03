«Мы имеем дело с попыткой государственного переворота»: пятеро депутатов из Свердловской области подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ, пишет «Новая газета». В числе подписавших документ — депутат гордумы Галицкого городского округа Игорь Демьянов, депутат Белоярского округа Иван Десятков, депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв, депутаты гордумы Асбеста Наталья Крылова и Ольга Щапова.

«Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни», — говорится в обращении.

Подписанты считают, что главная цель переписывания Конституции — оставить пожизненно у власти Владимира Путина.

«Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота», — отмечают авторы.

Они добавляют, что обнуление президентских сроков Путина скрыто за многословием «декоративных обещаний».

«За поправками, обнуляющими сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. Власть одного человека и его приближённых держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти — тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом», — говорится в письме.

Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта. Через два дня документ одобрил Конституционный суд. Общероссийское голосование по предложенным поправкам было намечено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса оно состоится 1 июля.