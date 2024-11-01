«Мы делаем ставку на дизайн». Как предприниматель из Нижнего Тагила с нуля создал российский бренд экипировки для дрифта, вело- и мотоспорта «Вектор»

Сегодня в условиях санкционного давления в России особую актуальность имеет вопрос замещения на внутреннем рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали на производстве экипировки для дрифта, вело- и мотоспорта компании «Вектор», которое находится в Нижнем Тагиле, и поговорили с её основателем Александром Шепелем об особенностях и перспективах его бизнеса.

«Однажды я подумал, что это классная идея — создать свой бренд мотоэкипировки, тем более что я уже давно в этой среде. Сначала долгое время ездил на велике, занимался даунхиллом (стиль катания на горном велосипеде, практикуемый на крутой пересечённой местности, который часто включает в себя прыжки, спуски, альпинарии и другие препятствия), потом в какой-то момент пересел на мотоцикл и проездил пару лет. Потом не ездил какое-то время из-за травмы, кроме того, “Вектор” в тот момент требовал много времени и ресурсов. Я работал в среднем по 14 часов 6 дней в неделю, бывало, что месяц мог работать без выходных по 14–18 часов. Естественно, в таком ритме ни о каком хобби не было и речи. А в этом году снова купил себе мотоцикл и стал ездить», — вспоминает Александр Шепель.

Первоначальные прототипы экипировки были созданы в 2014 году, а первыми заказчиками «Вектора» были друзья и знакомые Александра. Открытие производства состоялось в 2019 году.

«Всё произошло достаточно случайно: встретил одного человека, который оказался компетентен в такой-то области и согласился со мной отправиться в этот путь, после встретил специалиста в другой сфере, который дал мне другие знания. Так всё потихоньку и шло, не было как таковой какой-то конкретной цели, к чему необходимо прийти, всё время был фристайл», — рассказывает Александр.

В настоящее время в «Векторе» порядка 120 номенклатурных позиций: мотоджерси, мотоштаны, велоштаны, комбинезоны для ледового спидвея, для зимнего картинга, а также форма для беговела и многое другое. Под заказ продукция поставляется по всей России и в страны СНГ.

«Мы шьём под заказ гоночную одежду и повседневную, также был запрос и на палатки. Коллекции мы не отшиваем, магазинов у нас нет. Мне кажется, классно, когда форма может быть того цвета, фасона и дизайна, который захочет наш клиент. Мы делаем ставку на дизайн, это основная наша особенность. Практически все наши изделия мы делаем с возможностью создания уникального дизайна», — отмечает Александр.

На данный момент в компании работает около 30 сотрудников по различным направлениям. Александр отмечает, что для работы в «Векторе» кандидат должен обладать тремя личными качествами: терпеливостью, целеустремленностью и позитивным настроем.

«Каждый человек по-разному понимает, что такое хорошо, а что плохо. Сложность заключается в том, что приходится подбирать людей не только по профессиональным навыкам, но и по системе ценностей, характеру и типу личности, чтобы атмосфера в коллективе была комфортной и позитивной. По моему мнению, переживать кризисы так намного легче. Однажды вместе с командой мы катались на мотоциклах, иногда вместе ездим на гонки в другие города. Ребята смотрят, как сидит форма на спортсменах, берут у них автографы. Я сторонник минимальных точек контроля, у нас на многих должностях отсутствует график работы. Сотрудник сам понимает, что он должен сделать и когда, поэтому мне не так интересно, во сколько он пришёл на работу и ушёл с неё», — говорит бизнесмен.

У бренда около 30 амбассадоров, которые в течение трёх месяцев тестируют экипировку, сшитую из новых тканей. В их числе известные гонщики Юлия Костюнина, Влад Леонов, Альберт Самсонов, Миша Гаврилов и Максим Хомицевич.

«В настоящее время достаточно сложно найти и адаптировать ткани. Намного легче найти ткань для пошива женской или детской одежды, а нам нужна определённая толщина, коэффициент растяжения и усадки, а также износостойкость материала и другие важные критерии. Естественно, ввести в оборот новую ткань — это очень сложно. Сперва нужно отшить изделие и отправить на тесты нашим амбассадорам, которые являются топовыми гонщиками в России. Они гоняют в нашей одежде около трёх месяцев, после этого рассказывают, например, порвалась ли ткань, если да, то в каком месте. После этого мы принимаем решение, будем ли использовать эту ткань в дальнейшем. Например, если они откатали 100 часов в нашей экипировке и у них всё нормально, то другие люди смогут покататься в ней 300–400 часов. Нас это устраивает. Далее мы начинаем переходить на эту ткань, а тут её поставки в Россию заканчиваются. Так и проверяем всё заново, поэтому процесс работы всё время идёт», — делится создатель компании «Вектор».

Период пандемии компания пережила достаточно неплохо. Как рассказывает Александр, несмотря на то, что соревнования были отменены или приостановлены, спортсмены кататься не переставали, поэтому спрос на пошив экипировки сохранялся. А вот после ухода зарубежных брендов из России клиентов больше не стало.

«Несмотря на то, что одни компании ушли, на их место встали другие, которые сказали: “Да нам пофиг на санкции, мы отгружаем в Россию”. То есть ничего не поменялось. Я бы хотел выйти на зарубежный рынок. Возможно, это какая-то жажда сделать этот мир лучше, а также жизнь людей немного счастливее с помощью моих продуктов. Но это пока далёкие планы, в России работы хватает, здесь очень большой объём рынка. У нас же заказывают не только гоночную форму, но и повседневную одежду, поэтому у нас бескрайние горизонты для развития. Но сильно разрастаться в России пока тоже не планирую. Стороннее производство где-то подразумевает периодическое посещение, большие инвестиции и удалённый менеджмент. Мне ничего не мешает расширить производство и в Нижнем Тагиле», — говорит Александр Шепель.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».