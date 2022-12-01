«Мы делаем детство счастливым». Руководитель центров «Искорка» в Нижнем Тагиле Наталья Зятькова — о том, как решила сама изменить ситуацию к лучшему, столкнувшись с проблемой организации детского досуга 

В 2009 году предприниматель Наталья Зятькова занялась в Нижнем Тагиле созданием сети детских занимательных центров «Искорка». В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы побеседовали с Натальей о том, как, столкнувшись с проблемой организации детского досуга, она решила сама изменить ситуацию к лучшему.

Наталья Зятькова по образованию педагог, имеет опыт социальной работы с детьми. По её словам, после рождения дочери она столкнулась с явной и острой проблемой проведения интересного, оригинального досуга своего ребёнка. Выяснилось, что спектр доступных мест ограничивается парой выставок и театром кукол. А центры дополнительного образования предлагали небольшое количество программ, не всегда учитывающих потребности и интересы детей.

Так и появился на свет проект «Искорка», в основе которого было стремление организовать качественный досуг для всей семьи: как детей, так и взрослых.

«Потребовалось немало времени, чтобы своей работой показать жителям города, что отмечать день рождения ребёнка в наших центрах — это значит устроить ему настоящий праздник и уберечь родителей от лишних хлопот. Я осознала, что, оказывая эту услугу, я занимаюсь повышением качества жизни жителей города. Когда спустя два года работы центра празднование детских дней рождения в “Искорке” было поставлено на поток, люди начали записываться заранее, становиться в очередь», — рассказывает Наталья Зятькова.

Сейчас здесь проводятся детские дни рождения, игровые развивающие программы, эксклюзивные шоу, благотворительные мероприятия, программы, разработанные для совместных игр здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. На первый взгляд, услуги в детских центрах «Искорка» выглядят достаточно привычно для жителей нашего города. Но на самом деле это не так. Новаторством можно считать то, что в своей работе они используют авторские методики. При этом программы и сценарии перерабатываются и адаптируются для детей разных возрастов, физических и психологических возможностей. Здесь есть специальное оборудование из мягких материалов, чтобы сделать более безопасными подвижные игры. Также «Искорка» гордится отсутствием текучки в коллективе: сотрудники работают годами, благодаря чему знают каждого ребёнка, его особенности, вкусы и потребности.

«Я мама и поэтому очень чутко отношусь к детям, считаю, что культуру отдыха нужно прививать с малых лет. Современные родители приводят в “Искорку” детей, чтобы вместе провести свободное время, а попутно подарить им праздник, сказку. Но если для обычных детей существует множество альтернативных вариантов проведения свободного времени с родителями — от детского театра до “погулять во дворе”, то для ребят с ограниченными возможностями такой досуг не всегда доступен. Поэтому услугами “Искорки” нередко пользуются родители детей с ДЦП, нервными расстройствами и синдромами. Для них наша игровая площадка — хороший вариант проведения свободного времени», — говорит Наталья.

В центре есть специальная мебель (мягкие кресла-мешки), предусмотрены возможности для социализации, работают аниматоры с медицинским и педагогическим образованием. Также создаются программы, разработанные с учётом физических и психологических особенностей детей-инвалидов.

«Мы создаём детские адаптивные программы, позволяющие ребёнку с особенностями развития полноценно принимать участие в игровой, развлекательной, развивающей деятельности. В “Искорке” разработаны и реализуются программы для детей с ограниченными возможностями: “Маша и Медведь”, “Весёлая ферма”. К составлению этой программы были привлечены психологи и коррекционные педагоги Нижнетагильской социально-педагогической академии, родители детей с ограниченными возможностями», — делится предпринимательница.

«Искоркой» разработано 30 авторских программ с учётом возрастных особенностей. Целевой аудиторией центра являются дети от 3 до 13 лет и дети с ограниченными возможностями. Во время праздников ведущие-аниматоры вовлекают ребят в развивающие, спортивные, сказочные и театрализованные игры. Авторские сценарии пишутся художественным руководителем с учётом возраста, интересов и индивидуальных особенностей аудитории. Что особенно важно, программы выполняют не только развлекательную функцию: они также стимулируют в детях развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, воображения, творческого мышления, способствуют физическому развитию.

«В 2010 году открылся первый центр. Так как на тот момент средств у нас было немного, то я одновременно была и директором, и администратором, и аниматором, и даже уборщицей. Но благодаря помощи городского фонда поддержки предпринимательства я смогла нанять нескольких сотрудников и приобрести новое игровое оборудование», — рассказывает Наталья.

Вскоре ей стало ясно, что действующее помещение уже не может принять всех желающих. Так пришла идея открыть ещё один детский центр. «Немо» заработал в феврале 2012 года, а чуть больше года спустя открылся центр «Искорка Вагонка» в Дзержинском районе. Для «Искорки» на Вагонке администрация города выделила здание с муниципальной арендой, но оно было в плачевном состоянии, без коммуникаций, и ремонт малой части помещения занял почти год. Его проводили своими силами, а для покупки крупного детского оборудования потребовались дополнительные средства. И они нашлись.

«В декабре 2013 года я участвовала в конкурсе “Молодой предприниматель”, который проводил фонд поддержки предпринимательства, где заняла одно из призовых мест. На полученные деньги приобрела игровое оборудование, часть средств ушла на утепление помещения», — вспоминает Наталья Зятькова.

В 2014 году в районе ГГМ на Октябрьском проспекте был открыт четвёртый филиал — «Искорка Клуб», а вскоре заработал пятый центр в новом большом здании по адресу проспект Ленина, 17а. На него был выделен заём фонда «Наше будущее». По словам Натальи, в процессе запуска пятой «Искорки» были сложности в поиске подходящего под запросы аудитории помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности. Также проблемой стала высокая стоимость рекламы, из-за чего некоторое время после запуска люди не знали, что рядом открылся новый детский центр. Несмотря на все препятствия, клуб всё равно заработал.

В 2022 году детский центр «Искорка» получил грант Министерства инвестиций и развития Свердловской области на реализацию проекта инклюзивного детского игрового пространства «Наравне» на базе филиала, расположенного на Ленина, 17а. Для проекта была приобретена интерактивная стена «Кидалки» производства компании Canicula. Она представляет собой многофункциональную систему с проекцией различных сюжетов, которая управляется специальными мячами. Стараясь попасть мячом в виртуальный объект, дети развивают координацию, глазомер, меткость и укрепляют мышцы.

Не все филиалы центра, которые Наталья открывала в разные годы, работают сегодня, по разным причинам часть из них закрыли. Сейчас действуют два филиала детского центра «Искорка» — на проспекте Ленина, 17а и Октябрьском проспекте, 28а.