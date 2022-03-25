МВД: Жертвами телефонных мошенников всё чаще становятся сотрудники банков

Свердловская полиция обратилась к руководителям банков и других финансовых учреждений с просьбой провести беседу о том, как не стать жертвой аферистов. Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, в последнее время регистрируется большое количество обращений о мошенничестве от представителей финорганизаций.

По словам Валерия Горелых, за недавний период следователи возбудили девять уголовных дел, предусмотренных статьёй 159 УК РФ (мошенничество). Потерпевшими стали специалисты банковской сферы, они перевели аферистам более 4 млн рублей.

«Среди жертв отморозков, а по-другому их назвать язык не поворачивается, работники ПАО “Сбербанк”, “Альфа-Банка”, “Газпромбанка” и ВТБ. Основной способ обмана людей сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского счёта с реальной потерей денег или попыткой оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому поступил звонок от “заботливой службы безопасности”, а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и других. Как правило, номера телефонов настойчивых жуликов начинаются с 495 или 499, могут быть и подменные номера государственных структур, в том числе правоохранительных органов», — отметил полковник Горелых.

В Екатеринбурге 27-летний сотрудник «Сбербанка» по указанию мошенников взял кредит в своём же банке в размере 300 тысяч рублей и приобрёл телефон с функцией Google pay. Потом он перевёл все деньги мошенникам и стёр по их просьбе все доказательства случившегося. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.