МВД завело уголовное дело из‑за взлома аккаунта депутата Госдумы в Telegram

МВД возбудило уголовное дело из-за взлома телеграм-аккаунта депутата Госдумы Антона Горелкина, сообщил сам парламентарий в мессенджере.

О возбуждении уголовного дела МВД заявило в ответе на обращение Горелкина. В ведомстве сообщили, что по его просьбе провели доследственную проверку, после чего 13 июня управление МВД в Новосибирске возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Статья подразумевает наказание в диапазоне от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Письмо из ведомства подписано заместителем министра Михаилом Ваничкиным.

«Мой случай, кажется, первый в России, когда по взлому аккаунта в Telegram возбуждено уголовное дело. Точно это утверждать не берусь, но гуглёж прецедентов не обнаружил», — прокомментировал этот документ Горелкин.

Он заявил, что ему неважно, какое наказание назначат злоумышленнику, — от полиции он в первую очередь ждёт имени виновного.

О попытке взлома своего телеграм-аккаунта Горелкин рассказал 30 апреля. Он опубликовал скриншот с записью логов активности аккаунта, где было видно, что кто-то из Новосибирска дважды заходил в его аккаунт с двух разных устройств.

«Ко мне неожиданно пришло СМС о попытке входа и оповещение самого Telegram. Потом в списке активных сессий я обнаружил две лишние. Единственный способ, как это могли сделать, — перехват СМС-сообщения», — рассказал Горелкин.

Он указал, что в связи с этим у него «появились вопросы» к его оператору связи и к правоохранительным органам.

«Я догадываюсь, кто стоит за этим преступлением. Если они такое творят с депутатом Госдумы, то кто вообще может считать себя защищённым? Специально предаю всю историю огласке и буду её публично отслеживать. Такие вещи нельзя спускать с рук: сегодня взломали меня, а завтра — любого из вас», — добавил он.

Антон Горелкин — депутат Госдумы из фракции «Единая Россия», входит в думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Наиболее громкой его инициативой стал законопроект о значимых информационных ресурсах, в соответствии с которым доля иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, не должна превышать 20%. Обсуждение документа в Госдуме приводило к обвалу акций «Яндекса». Позднее он забрал законопроект на доработку.