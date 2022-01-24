МВД: В Свердловской области один из самых низких уровней преступности в России

В Свердловской области полиция подвела итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью за 2021 год. Уровень преступности в регионе продолжает оставаться одним из самых низких среди крупных субъектов нашей страны, сообщили по результатам коллегии в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам начальника штаба свердловского полицейского главка Станислава Каргаева, в регионе за 2021 год на 1,5% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности. За прошедший год зарегистрировано 1878 таких преступлений. Убийств в регионе зафиксировано на 9,1% меньше по сравнению с прошлым годом — 260 случаев. На 10,2% меньше фактов умышленного причинения вреда здоровью — 661 случай. На 25,7% меньше грабежей — 835 фактов, на 5,1% меньше разбоев — 186 происшествий.

Кражи также снизились на 5,3%, за 2021 год зарегистрировано 20 417 случаев, из них 656 квартирных краж, 353 кражи транспортных средств, 369 угонов.

Полковник Каргаев отметил позитивную динамику раскрываемости социально значимых преступлений по сравнению с 2021 годом. Раскрываемость убийств выросла до 96,9%, разбойных нападений — до 96,7%, грабежей — до 86,5%, квартирных краж — до 66,4%, краж автотранспорта — до 44,8%.

Раскрываемость преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия, составляет 61,3%, преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертью — 99,2%, изнасилований — 100%. Всего отделом внутренних дел расследовано за 2021 год 29 466 криминальных эпизодов. За прошедший год установлена личность 26 281 преступника, из которых 4266 — женщины. Безработными совершено 1311 преступлений.

Вырос результат ОВД по установлению лиц, совершивших преступные действия в составе организованных групп и преступных сообществ (на 12,4%). В сфере наркотрафика выявлено 5800 преступлений, в том числе по сбыту наркотиков зарегистрировано 3573 случая, это на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.

За повторные преступления привлечено к уголовной ответственности 17 138 человек.

В общественных местах на 9,7% снизилось количество преступлений. Из них на 6,5% меньше инцидентов совершено в состоянии алкогольного опьянения.

На 13,8% снизилось количество привлечённых к уголовной ответственности несовершеннолетних. На 11,6% меньше стало преступлений, совершённых иностранными гражданами, и на 2,5% — в отношении них.

По общей регистрации преступлений Свердловская область занимает седьмое место среди регионов России. Здесь выявлено 54 484 преступления. Уровень преступности в регионе продолжает оставаться одним из самых низких — 1270 происшествий на 100 тысяч жителей.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в завершение коллегии озвучил приоритетные направления оперативно-служебной деятельности на 2022 год.