МВД утвердило новые правила регистрации автомобилей

МВД опубликовало приказ, который утверждает новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД, пишет РБК. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 6 октября.

В приказе есть несколько нововведений. Во-первых, водители получат возможность без посещения ГИБДД поменять старый двигатель на идентичный и ездить с ним. Инспекторы ДПС не будут сверять на дорогах номер мотора, потому что тот не относится к регистрационным данным и указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан. Если у автомобиля поменяется собственник, то дополнительные документы на двигатель тоже не понадобятся. Инспектор лишь проверит, не изменена ли маркировка, не объявлен ли установленный мотор в розыск и не изменялась ли конструкция автомобиля.

Также приказом вводится новый порядок регистрации автомобилей, принадлежащих нескольким собственникам. Новыми правилами вводятся два сценария: либо все собственники приезжают в автоинспекцию и пишут простое заявление о согласии регистрировать машину на одного из них, либо они оформляют нотариально заверенное согласие на регистрацию машины на одного их них и тот с этим документом приезжает в ГИБДД, где оформляет транспортное средство на своё имя.

Кроме того, в соответствии с приказом МВД появилось юридическое основание для постановки на учёт автомобилей с электронными паспортами (ЭПТС), а с ноября 2019 года в России прекратится выдача традиционных бумажных паспортов при выпуске машин в обращение. Уже выданные бумажные документы продолжат действовать бессрочно.

Приказ МВД с октября разрешит регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности, которое выдают взамен утерянного паспорта. И последнее нововведение позволяет автовладельцам хранить в ГИБДД свой госномер на протяжении 360 дней, а не 180, как это было до сих пор.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон, который также упрощает порядок регистрации новых автомобилей и получения госномеров на них. С 2019 года зарегистрировать новую машину, которая была куплена у официальных дилеров, а также получить к ней номерные знаки можно будет прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД.