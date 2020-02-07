МВД создало подразделение по борьбе с IT-преступлениями

В структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия МВД России созданы отдельные подразделения для борьбы с киберпреступлениями, сообщил «Коммерсанту» заместитель министра — начальник следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.

О планах создания подобного отдела стало известно в ноябре 2019 года. По информации МВД, в 2019 году в России зарегистрировано почти 300 тысяч киберпреступлений, при этом их количество выросло почти на 70%. В связи с ростом числа преступлений в сфере IT МВД, Генпрокуратура и ФСБ поддержали идею создания в России единой онлайн-системы для жалоб в сфере кибербезопасности, сейчас концепция этой системы разрабатывается.