МВД сообщило о начале доследственной проверки в связи с госпитализацией Навального

Транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, в ходе проверки уже проведён осмотр гостиничного номера, в котором проживал политик, изъяты «более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение», проанализированы данные систем видеонаблюдения.

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)», — говорится в пресс-релизе МВД.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.