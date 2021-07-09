МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Новые поправки позволят иностранцам, у которых есть разрешение на проживание в России, сменить цель пребывания в стране без выезда за её пределы.

В пояснительной записке к законопроекту, размещённому на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания. Долгосрочное — свыше 90 дней в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание; краткосрочное — менее 90 дней за календарный год; постоянное проживание — бессрочно.

МВД также предлагает создать реестр физических и юридических лиц, приглашающих иностранцев в Россию. Кроме того, в МВД выступают за то, чтобы трудовая миграция в стране регулировалась с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.