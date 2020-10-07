МВД России объявило в розыск экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую

МВД России объявило в розыск экс-кандидата в президенты Беларуси и лидера Координационного совета оппозиции Светлану Тихановскую. На то, что данные Тихановской размещены в разделе «Внимание, розыск!» на сайте МВД, обратило внимание издание Baza.

В качестве основания для розыска в карточке Тихановской указано, что она «разыскивается по статье УК». При этом не уточняется, о каком конкретно уголовном преступлении идёт речь. Также в базе не содержится особых примет.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых Александру Лукашенко противостояла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. ЦИК объявил победителем Лукашенко, с того момента по всей стране продолжаются акции протеста и забастовки. 23 сентября Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа. Это произошло после тайной инаугурации Лукашенко, которого зарубежные лидеры признали нелигетимным президентом. В настоящее время лидер оппозиции находится в Европе, где проводит переговоры с лидерами иностранных государств от имени Беларуси.