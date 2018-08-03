МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

Министерство внутренних дел предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на получение водительских прав, соединив его практические части — элементы на площадке и вождение в городе. Проект постановления опубликован на сайте правительства для публичного обсуждения.

Элементы, которые сейчас сдающий на права выполняет на специально отведённом автодроме (параллельная парковка, эстакада, разворот в ограниченном пространстве, заезд в гараж), предполагается показывать в городе. «Площадку» планируется оставить только для сдающих на право управления мотоциклами и мопедами.

Кроме того, вводится обязательная фото- и видеофиксация теоретической части экзамена, а также устанавливаются сроки для повторной сдачи — не позднее чем через 30 дней для теории и не позднее 60 дней для практической части. Обе части экзамена нельзя будет сдавать раньше чем через 7 дней после предыдущей попытки.

В числе других новшеств, предложенных МВД, — отмена запрета на учебную езду по магистралям.

На публичное обсуждение законопроекта отведено 20 дней. Предполагается, что новые правила вступят в силу через полгода после официального опубликования постановления правительства.