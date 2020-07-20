МВД признало невыполнимым поручение Путина о снижении смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России попросило пересмотреть целевой показатель смертности в ДТП: согласно поручению Владимира Путина, к 2024 году ведомство должно добиться снижения их числа до четырёх смертей на 100 тысяч человек, МВД просит увеличить целевой показатель до 8,4 на 100 тысяч, со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что в 2017 году в ДТП на российских дорогах погибали 13 человек на 100 тысяч населения. В рамках майского указа 2018 года президент Владимир Путин поручил к 2024 году снизить смертность на дорогах в 3,5 раза и к 2030 году стремиться к нулевой смертности.

По данным Росстата, в 2019 году на дорогах погибли 16 981 человек (11,6 смерти на 100 тысяч), почти 5 тысяч из них были пешеходами. В паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сказано, что МВД должно было к этому времени снизить этот показатель до 11,7, в 2020 году — до 10,9.

По каким причинам МВД просит снизить показатели — неясно. 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сдвинул срок исполнения нацпроектов с 2024 на 2030 год, однако полиция выступила со своим заявлением раньше.