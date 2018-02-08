МВД предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторную пьяную езду

МВД России предлагает в два раза ужесточить уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде, пишет «Интерфакс».

«Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырёх лет, размер штрафа — до 500 тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, изменения позволят «повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение». Она также отметила, что, по мнению экспертов ведомства, повторные нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями обусловлено отсутствием реальной угрозы серьёзного наказания.

«Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению ПДД снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание установлено в виде лишения свободы сроком до двух лет. В результате "пьянство за рулём" остаётся одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорожно-транспортных происшествиях, а имеющиеся меры ответственности являются недостаточными», — сказала Волк.

По её словам, число дорожно-транспортных происшествий, совершённых водителями в состоянии опьянения, в 2015 году составило 16358, в 2016-м — 16835, за 11 месяцев 2017 года — 14366.