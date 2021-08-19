МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей

МВД России предложило исключить из правил техосмотра ряд обязательных проверок, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, подтёков «рабочих жидкостей» (масла, антифриза, электролита) из двигателя, коробки передач, мостов, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения, системы кондиционирования, а также наличия мест установки государственных регистрационных знаков.

По данным издания, реформа техосмотра обсуждалась на совещании в Минэкономики. МВД считает, что изменения позволят сократить время техосмотра и уменьшат финансовую нагрузку на операторов, так как они смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Предложения также обсуждаются с профессиональным сообществом. Кроме того, ведомство рассматривает варианты поддержки операторов — например, упрощение требований к оборудованию и пересмотр тарифов на техосмотр.