МВД предложило упростить процедуру проверки ОСАГО

Министерство внутренних дел России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО, разрешив водителям предъявлять этот документ в электронном виде — на смартфоне или любом другом электронном устройстве, пишет RNS.

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять [полис] сотруднику ГИБДД для проверки <…> в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, будут иметь возможность проверить ОСАГО через автоматизированную систему обязательного страхования. Сейчас обладатели электронного полиса обязаны иметь при себе бумажную копию документа. Предложение ведомства отменить эту норму проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных актов.